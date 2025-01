Um Titel in der Mikadohalle SV 1858 Idar-Oberstein richtet Meisterschaft aus 23.01.2025, 14:39 Uhr

i Die besten Bogenschützinnen und -schützen im Pfälzischen Schützenbund treffen sich am Wochenende in der Mikadohalle im Vollmersbachtal in Idar. Joachim Hähn

Die besten Bogenschützen des Pfälzischen Schützenbundes treffen sich am Wochenende in der Mikadohalle, um ihre Landesverbandsmeisterinnen und -meister zu küren. Der SV 1858 Idar-Oberstein ist schon zum achten Mal Ausrichter dieser Titelkämpfe.

Der SV 1858 Idar-Oberstein hat Erfahrung mit Großveranstaltungen. Schon zum achten Mal veranstaltet der Verein am Wochenende die Landesverbandsmeisterschaften im Bogenschießen für den Pfälzischen Sportschützenbund in der Idarer Mikadohalle.Dabei werden weit mehr als 220 qualifizierte Bogenschützinnen und -schützen um die begehrten Landesmeistertitel in den einzelnen Disziplinen und Alterseinstufungen kämpfen.

