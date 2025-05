Der Schachverein 03/25 Koblenz kann auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken. So belegte die erste Mannschaft in der Abschlusstabelle der zweigleisigen Oberliga Südwest den dritten Platz und qualifizierte sich damit für die ab nächster Saison reformierte neue eingleisige Oberliga. Diese wird nun auch die hessischen Vereine mit einbeziehen. Fleißigste Punktesammler waren Fidemeister (FM) Neil Stewart mit fünf Punkten aus sieben Partien und FM Thomas Bohn (5,5/9). Auf eine Ausbeute von 100 Prozent kam Christian Marquardt, der alle seine drei Partien gewann. Meister wurde die SF Heidesheim, die nach ihrem erfolgreichen Stichkampf gegen die Sfr Wolfhagen II, Meister der Staffel A, in die 2. Liga aufsteigt.

Die zweite Mannschaft des SV 03/25 wurde dank eines Start-Ziel-Siegs souverän Meister in der 2. Rheinland-Pfalz-Liga Nord. Nach acht Siegen musste Koblenz erst in der letzten Runde eine zu verschmerzende Niederlage hinnehmen. Hier waren Pal Suranyi (4,5/5) und Alexander Thieme-Garmann (5/8) die größten Punktejäger.

Henrik Petersen verteidigt Rheinland-Titel

Die dritte Mannschaft wurde in der Staffel 2 der Rheinlandliga Vierter. Hier holten Andre Peiter (5,5/8) und Kay Schönberger (5/8) die meisten Punkte, wobei beide ungeschlagen blieben. Die vierte Mannschaft belegte in der A-Klasse ebenfalls den vierten Platz. Erwähnenswert ist hierbei das Ergebnis von Henrik von Rhoeneck (4/5).

Währenddessen gab es auch Einzelerfolge zu verbuchen. So verteidigte Henrik Petersen seinen Titel des Rheinland-Meisters mit fünf Siegen bei zwei Remis sehr souverän. Ähnlich dominant agierte FM Thomas Bohn in der Kategorie Blitzschach. Im A-Finale erzielte er 12 Punkte aus 13 Partien und blieb dabei ungeschlagen. Damit wurde er bereits zum 17. Mal Rheinland-Blitzmeister. Bei den Senioren wurde Wolfgang Polster Dritter hinter dem Sieger Simon Knebl und dem Zweitplatzierten Andreas Kessler (beide SC Cochem). Alle drei Spieler trennte nur die Feinwertung.