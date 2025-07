Spannende Landesmeisterschaften in der Vielseitigkeit am Geisbüschhof bei Mayen und in Kaisersesch/Landkern an den Zellersbucher Maaren: Auch der Gastgeberverein feierte sportliche Erfolge.

Strahlender Sonnenschein, beste Bedingungen und beeindruckende sportliche Leistungen: Die Landesmeisterschaften Rheinland-Pfalz in der Vielseitigkeit, ausgerichtet vom Reit-, Zucht- und Fahrverein RZF Geisbüschhof, sind erfolgreich zu Ende gegangen. An zwei abwechslungsreichen Turniertagen präsentierten Reiterinnen und Reiter sowie ihre Pferde auf höchstem Niveau ihr Können und sorgten für ein echtes Highlight im Pferdesportkalender des Landes.

Bereits am Samstag wurden auf dem Geisbüschhof bei Mayen die Dressur- und Springprüfungen der Klassen E, A und L ausgetragen. Am Sonntag folgte der Geländetag auf der eindrucksvollen Strecke bei Kaisersesch und Landkern an den Zellersbucher Maaren – ein perfekter Schauplatz für den abschließenden Höhepunkt der Vielseitigkeit. Eine Geländestrecke, die mit ihrem Charme nicht nur die lokalen Sportler und Zuschauer in ihren Bann zieht, sondern auch Teilnehmer aus Nordrhein-Wastfalen, Hessen und Thüringen teilweise mehr als 300 Kilometer anlockt.

i Stella Spitzley vom Geisbüschhof beim Sprung über ein Hindernis auf der Geländestrecke an den Zellersbucher Maaren, sie gewann am Ende Bronze in der Klasse A. Jürgen Wissen

Der gastgebende Verein konnte sich über viele Erfolge freuen, denn zahlreiche Pferd-Reiter-Paare des Geisbüschhofs überzeugten mit starken Ritten. Besonders hervorzuheben ist das 13-jährige Nachwuchstalent Emilia Wissen, die mit ihrer Stute Toffifee in allen drei Disziplinen überzeugte. Die Düngenheimerin siegte in der Dressur, wurde Sechste im Springen und krönte ihre Erfolge mit einem tollen dritten Platz in der Geländeprüfung. Somit sicherte sie sich auf ihrem ersten Vielseitigkeitsturnier direkt den hervorragenden zweiten Platz in der kombinierten Gesamtwertung der Klasse E.

In den Dressuren der Klasse E ging auch ein weiterer Sieg an eine Reiterin des Geisbüschhofs: Mira Geilen auf Amelie sicherte sich Platz eins und drei in den beiden Prüfungen. Mila Scheffner platzierte ihre Duma’s Darling auf dem dritten und fünftem Platz. Sophie Lüscher erreichte mit Glorious Gentleman einen dritten und einen siebten Platz. Anna-Lisa Spitzley platzierte ihre Fiesta auf Platz vier. Kessrin Weerts freute sich mit ihrem Felix über einen tollen vierten Platz in der Dressurprüfung der Klasse A. Und auch in den Springen der Klasse A vertraten folgende Reiterinnen erfolgreich den gastgebenden Verein: Janina Laubenthal mit Soulman wurde Zweite, Stella Spitzley mit Lilly holte genau wie Sina Rosenthal mit Abbey Bronze.

Anna Sophie Jaroschs Auftritt ist ein ganz besonderer Moment

Ein weiterer ganz besonderer Moment des Wochenendes war der Auftritt von Anna Sophie Jarosch mit ihrer Stute Amy. Trotz einer Sehkraft von nur 5 Prozent gewann sie mit einer beeindruckenden Wertnote von 7,60 den Dressurreiter-Wettbewerb – eine Leistung, die nicht nur sportlich, sondern auch menschlich tief beeindruckte.

Landesmeisterin in der Vielseitigkeit wurde bei den Junioren Johanna Bold (Pf.P.RFV Thaleischweiler-Fröschen) auf Bonfire Heart vor Clea-Marleen Jahr (RFV Rheinböllen) mit Lilly-Fee, Landesmeisterin bei den Jungen Reitern Franziska Schmidt-Nechl (RGS Gerhardshof Sinzig) mit Casande vor Louisa Haizmann (RV Montabaur-Horressen) mit Milana und Landesmeisterin bei den Reitern wurde Louisa Dauenhauer (Pf.P.RFV Thaleischweiler-Fröschen) mit Rodynho vor Nicole Schütz (RZFV Oberwesterwald) mit Can be Lucky S.

RZFV Geisbüschhof spricht von rundum gelungenen Turnier

Neben den Landesmeistertiteln standen auch die Qualifikationen zum Bundeschampionat des Deutschen Geländepferdes sowie das Landeschampionat des Pferdezuchtverbandes Rheinland-Pfalz-Saar für junge Vielseitigkeitspferde auf dem Programm. Auch hier zeigten sich die Nachwuchstalente bestens vorbereitet und sorgten für ein hohes sportliches Niveau.

Der Verein blickt stolz auf ein rundum gelungenes Turnier zurück. „Es war uns eine große Freude, auch in diesem Jahr wieder die Landesmeisterschaften an zwei so tollen Veranstaltungsorten auszurichten“, so ein Sprecher des RZFV Geisbüschhof: „Das Wetter, die Stimmung und die Leistungen aller Beteiligten hätten besser nicht sein können. Ein Dank allen Helfern sowie den zahlreichen Zuschauern, die mit ihrer Begeisterung zur besonderen Atmosphäre beigetragen haben.“