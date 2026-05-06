RV Andernach feiert 100 Jahre Strafpunkte für Gegner spielen Rychecky in die Karten Holger Kern 06.05.2026, 11:28 Uhr

i Heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr: Auf dem Schulpferd „Röschen“ von Reitlehrer Uwe Disselhoff siegte Sandra Baulig vom RV Andernach gegen starke Konkurrenz im A-Springen. Holger Kern

Der Reiterverein Andernach feierte 100 Jahre mit einem beeindruckenden Springturnier. Über 200 Reiter aus sieben Nationen traten an, und der Große Preis ging an Robert Rychecky mit einer fehlerfreien Runde.

Ein Jahrhundertereignis verdient einen besonderen Rahmen – und den lieferte der Reiterverein Andernach anlässlich seines 100-jährigen Bestehens par excellence. Mit einem hochkarätig besetzten Springturnier feierte der Verein nicht nur seine bewegte Historie, sondern bewies auch seine aktuelle Strahlkraft im rheinland-pfälzischen Pferdesport.







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