Der Reiterverein Andernach feierte 100 Jahre mit einem beeindruckenden Springturnier. Über 200 Reiter aus sieben Nationen traten an, und der Große Preis ging an Robert Rychecky mit einer fehlerfreien Runde.
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Ein Jahrhundertereignis verdient einen besonderen Rahmen – und den lieferte der Reiterverein Andernach anlässlich seines 100-jährigen Bestehens par excellence. Mit einem hochkarätig besetzten Springturnier feierte der Verein nicht nur seine bewegte Historie, sondern bewies auch seine aktuelle Strahlkraft im rheinland-pfälzischen Pferdesport.