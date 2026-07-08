24 harte Stunden im Westerwald
Stöffel-Race macht aus Mountainbikern andere Menschen
Im Stöffelpark werden Heldengeschichten geschrieben: Hinterher seien die Teilnehmer definitiv andere Menschen, berichtete einer
Im Stöffelpark werden Heldengeschichten geschrieben: Hinterher seien die Teilnehmer definitiv andere Menschen, berichtete einer der vielen Stammgäste.
Volker Horz

Sie quälen sich, sitzen 24 Stunden fast ununterbrochen im Sattel, spüren Schmerzen, sind übermüdet – und am Ende doch glücklich. Wer das Stöffel-Race in Enspel im Westerwald geschafft hat, klagt nicht über das, was hinter ihm liegt. Warum ist das so?

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Wenn man den Teilnehmern beim Stöffel-Race in Enspel die Frage stelle, warum sie sich die Tortur, 24 Stunden am Stück Runde um Runde zu fahren und sich dabei von Stunde zu Stunde mehr zu quälen, erhalte man ganz verschiedene Antworten, berichtet Hans-Christian Mager, der Organisator der großen Mountainbike-Challenge im Westerwald.
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