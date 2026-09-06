Zusatzpunkt geht an Gäste Stockters Glanzleistung bringt immerhin zwei Zähler 06.09.2026, 06:00 Uhr

i Jens Kalaene. Jens Kalaene/dpa

Die KSG Kirchberg-Haardtkopf hat ihr erstes Bundesliga-Heimspiel dank Falko Stockters Glanzleistung gewonnen, doch der Zusatzpunkt wanderte an Gast Eifelland Gilzem.

Die Sportkegler der KSG Kirchberg-Haardtkopf haben im ersten Saisonheimspiel in der 1. Bundesliga im Kirchberger Hof den Zusatzpunkt an die SK Eifelland Gilzem abgeben müssen. In einer hochklassigen Partie verlangten die Eifeler den Hunsrückern alles ab, die Hausherren bestanden diese Bewährungsprobe mit Höhen und Tiefen, boten erstklassige Gegenwehr gegen den amtierenden Deutschen Vizemeister und waren trotzdem zu angreifbar.







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