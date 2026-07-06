Segelflieger Steffen Rogoll behauptet sich bei der DM in Zwickau gegen High-Tech-Flieger und erreicht in der 15-Meter-Klasse den 27. Gesamtrang. Trotz Würfelwetter zeigt der Idar-Obersteiner sein Können.
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Während unten am Boden wechselhaftes und unberechenbares Wetter die Meteorologen ins Schwitzen brachte, nutzte Segelflieger Steffen Rogoll vom Aero-Club Idar-Oberstein jede Aufwindphase optimal aus: Bei den Deutschen Meisterschaften im sächsischen Zwickau vertrat der Pilot den heimischen Verein im exklusiven Kreis der bundesweit besten Segelflieger.