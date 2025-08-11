Die Weltmeisterschaft im Rope-Skipping in Japan war besonders für as junge Team des TV Oberstein ein unglaubliches Erlebnis. Und dann zeigten Nelly Lorenz Marie Schupp und Paula Schupp, Zoe Fuchs und Paulina Ackermann auch noch tolle Leistungen.

Zeit zum Durchschnaufen hatten die Rope-Skipperinnen des TV Oberstein kaum, nachdem sie in Japan gelandet waren. Die Weltmeisterschaft war straff organisiert, und für die TVO-Delegation ging es Schlag auf Schlag. Nach einer insgesamt 17-stündigen Anreise und einer kurzen Nachtruhe, stand bereits das Open Tournament auf dem Programm – so etwas, wie die „zweite Liga“ innerhalb der WM. Und da trumpften die „TVO-Hühner“ überraschend stark auf.

Es gab also keine Muse zum Ausruhen, sondern es ging gleich von null auf hundert. Als erste deutsche Teilnehmerinnen der WM überhaupt präsentierten Paula Schupp und Paulina Ackermann den Kampfrichtern ihren „Single Rope Pair Freestyle“. Man merkte den Beiden die große Aufregung an, vor allem, weil sie mit ihren Trainerinnen wegen technischer Probleme mehr als 30 Minuten auf den Zugang zur Wettkampffläche warten mussten.

Paukenschlag im Open Tournament

Aufgrund der hohen Teilnehmerzahlen im Open Tournament wurde parallel auf zwei Flächen zwei Freestyles mit entsprechender Musik gesprungen. Dazwischen waren zusätzlich noch zwei Reihen Speedfelder eingezeichnet, auf denen zeitgleich auch noch die Speeddisziplinen absolviert wurden. Das gab eine enorme Geräuschkulisse, mit der die beiden jungen TVO-Mädels erst einmal klar kommen mussten. Doch sie machten ihre Sache super. Der Freestyle lief viel besser als im März bei der Deutschen Meisterschaft und so sorgte Platz 13 für strahlende Gesichter.

Zusammen mit Nelly Lorenz und Marie Schupp sorgten Paula Schupp und Paulina Ackermann am Ende des Wettkampftages dann noch für einen Paukenschlag. Im „Double Dutch Pair Freestyle“ konnten sie mit einer sauberen und fast fehlerfreien Vorstellung einen völlig unerwarteten vierten Platz erreichen. Lediglich 0,2 Punkte fehlten zum dritten Rang und 0,4 Punkte auf Platz 2. Das knappe Verpassen der Medaillenränge sorgte zuerst sogar für einen kleinen Schatten auf den Gesichtern der Mädels, aber nach und nach gewannen dann Freude und Stolz über diese tolle Platzierung die Oberhand. Damit war im Vorfeld absolut nicht zu rechnen.

Hohe Beltung für Maike Preuß

Ebenfalls im Open Tournement am Start war Team 1 mit Julia Kanengießer, Peri Ann Houk, Maike Preuß und Katrin Ryan im „Single Rope Team Freestyle“. Dieser lief auch viel besser als im Training, und so sorgte Platz neun für ein zufriedenstellendes Ergebnis. Wie im Vorfeld schon vermutet, sollte dann das eintreten, was eigentlich nichts mit einem normalen Wettkampfverlauf zu tun hat. Maike Preuß musste praktisch direkt nach dem Teamfreestyle eine Halle weiter im Einzelfreestyle antreten. Angesicht der hohen Temperaturen war das wirklich eine hohe Belastung für die Spitzenkönnerin des TVO. Aber sie zeigte ihren Kampfgeist und landete mit zwei kleinen Hängern auf Rang 22.

Bei diesem ersten Wettkampftag machten sich die Auswirkungen des neuen Wettkampfsystems deutlich bemerkbar. Die neu eingeführten Abzüge für Breaks (keine Grundsprünge zwischen den einzelnen Sprüngen, sowie Aktionen zum Verschnaufen während der Freestyles) sorgten für erhebliche negative Einflüsse, mit denen in dieser Größenordnung die wenigstens gerechnet hatten. Damit hatten alle Deutschen zu kämpfen, die in Zukunft deshalb erheblichen Aufholbedarf haben.

i Für Team 1 des TV Oberstein lief die Weltmeisterschaft in Japan durchwachsen ab. Michael Greber

„Die Speedwettkämpfe der Weltmeisterschaft könnten mit ’Asienspiele mit Gäste’ überschrieben werden. Es war schon Wahnsinn, welche Werte dort gesprungen wurden. Die Weltrekorde purzelten nur so“, erzählte Steffi Ackermann. Die Athletinnen und Athleten aus Japan, China und Südkorea sprangen schlicht in einer anderen Liga. „Wenn dann aber in den Siegerinterviews von wöchentlich sechs- bis siebenmal Training die Rede war, relativierte sich einiges. In Deutschland gibt es einfach noch nicht die Gegebenheiten in der Randsportart Rope-Skipping für solch ein professionelles Training“, sagte TVO-Trainerin Steffi Ackermann.

In den folgenden Tagen standen dann die Qualifikationswettkämpfe für die Finals für Team 1 an. Kurz resümiert, es lief nicht richtig rund bei dieser WM für das TVO-Aushängeschild. Es schlichen sich Hänger ein, wo sonst nie welche waren. „Das war teilweise unerklärlich“, fand Steffi Ackermann. Als beste Platzierung schlug für Julia Kanengießer, Peri Ann Houk, Maike Preuß und Katrin Ryan Rang elf in der Paradedisziplin „4 x 30 Sekunden Double Dutch Speed“ unter 35 angetretenen Teams zu Buche. Von der Platzierung her gab es hier eigentlich kein Grund enttäuscht zu sein, aber nur 342 Sprünge sorgten für unzufriedene Gesichter. In ihrer Nebendisziplin „4x30 Sekunden Single Rope Speed“ erzielten sie Platz 36 und beim „Double Dutch Pair Freestyle“ fanden sie sich am Ende auf Platz 20 der Ergebnislisten wieder.

Hänger auf dem Weg zu hundert Sprüngen

Maike Preuß stellte sich zusätzlich noch im „30 Sekunden Speed“ der starken Konkurrenz. Sie war bis kurz vor Schluss auf Bestwert-Kurs und 100 Sprüngen. Dann kam aber ein Hänger und sie landete mit 94 Sprüngen auf Platz 36 von 80 Teilnehmerinnen. Für sie schon zufriedenstellend, da der gesprungene Wert zeigt, dass sie sich auf einem guten Weg in Richtung eines dreistelligen Ergebnisses befindet.

Dann folgte die Junior-WM der Teams, bei der sich die fünf TVO-Athletinnen Zoe Fuchs, Nelly Lorenz, Paulina Ackermann sowie Paula und Marie Schupp der internationalen Konkurrenz stellten. Bei den Junioren werden keine Qualifikationen ausgesprungen, sondern jeder hat im Prinzip eine Chance. Aufgrund der guten Ergebnisse im Open Tournement konnten das Quintett den Wettkampf eigentlich ganz entspannt angehen. Aber eine WM ist dann doch noch einmal eine ganz andere Hausnummer.

Keine Erholungspausen für die „Hühner“

Zu Beginn des Tages standen die Speeddisziplinen „4x 30 Sekunden Single Rope Speed“, „60 Sekunden Double Dutch Speed“ sowie den „4x30 Sekunden Double Dutch Speed Relay“ auf dem Programm. Wie schon befürchtet, gab es kaum Pausen zum Erholen für das Team, das sich „TVO-Hühner“ nennt.

Sehr gut mit neuem Bestwert von 312 Sprüngen und Platz 20 lief der „Single Rope Speed“ mit Nelly Lorenz, Zoe Fuchs, Paula und Marie Schupp. Im Rahmen war die Minute „DD Speed“ von Nelly Lorenz, Paula Schupp und Zoe Fuchs mit 133 Sprüngen und einem guten Platz 28. Im „DD Speed Relay“ von Paula und Marie Schupp, Nelly Lorenz sowie Paulina Ackermann lief es dagegen von Anfang an überhaupt nicht und wegen einiger Hänger erzielt das Quartett nur 145 Sprünge, was Platz 29 bedeutete. Von dieser Enttäuschung mussten sich die Vier erst einmal erholen, bevor es in die Freestyles ging.

„Die Speedwettkämpfe der Weltmeisterschaft könnten mit ’Asienspiele mit Gäste’ überschrieben werden. Es war schon Wahnsinn, welche Werte dort gesprungen wurden. Die Weltrekorde purzelten nur so“

Trainerin Steffi Ackermann

Im Teamfreestyle von Nelly Lorenz, Marie und Paula Schupp sowie Zoe Fuchs machte sich die angesprochenen Breakabzüge bemerkbar. Immerhin ließen sie noch einige Teams hinter sich und fanden sich auf Platz 20 in der Disziplinabrechnung wieder. Angesichts des starken Ergebnisses im „DD Pair Freestyle“ war die Aufregung vor dem abschließenden „DD Single Freestyle“ bei Nelly Lorenz, Zoe Fuchs und Paulina Ackermann sehr groß.

Das Trio baute sich selbst Druck auf. „Das war völlig unnötig, da der Freestyle beim Aufwärmen fehlerfrei durchgelaufen war“, sagte Steffi Ackermann. Prompt bauten die drei Mädchen auf der Wettkampffläche vier Hänger in ihren Vortrag ein und schafften es trotzdem mit Platz 18 noch einmal in die Top 20. „Hier fehlt den jungen Damen ganz einfach noch die Erfahrung und Routine, um solche besonderen Situationen zu meistern“, erklärte Trainerin Ackermann.

Kirschweilerer Trio gegen den Rest der Welt

Am letzten Wettkampftag stand dann der Umzug in das große Theater von Kawasaki für die Finals und den „DDC Contest“ auf dem Programm. Wenn man auf der Bühne stand, hatte man einen imposanten Blick in den großen Theatersaal mit mehr als 1500 Sitzplätzen. „Das war so richtig cool, dass machen wir auf jeden Fall nochmal“, kommentierten Paulina Ackermann sowie Paula und Marie Schupp – alle übrigens aus Kirschweiler – nachdem sie ihre 30 Sekunden absolviert hatten. Mit 70 Sprüngen und Platz 19 waren sie auch sehr zufrieden, da sie doch einige Teams hinter sich lassen konnten. Beim DDC springen reine Frauenteams gegen Mixed- und reine Männerteams. Es gibt also keiner Geschlechtertrennung, und die drei Kirschweilerinnen waren einziges europäisches Team am Start.

Auch Team 1 mit Maike Preuß als Skipperin und Peri Houk und Julia Kannengießer an den Seilen stellten sich der großen Konkurrenz von 59 Teams. Es zog sich wie ein roter Faden durch den Wettkampf. Ohne Hänger ging es nicht. Mit einem Hänger und 92 Sprüngen fanden sie sich auf Platz 30 in der Mitte des Feldes wieder. Insgesamt war die Weltmeisterschaft in Japan eine tolle Erfahrung insbesondere für die Athletinnen des TV Oberstein.