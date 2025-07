Was für ein Erlebnis für die Rope-Skipping-Elite aus dem Kreis Birkenfeld. Der TuS Mackenrodt und der TV Oberstein sind Teil der Weltmeisterschaft, die in Kawasaki in Japan ausgetragen wird. Neun Springerinnen des TVO und vier vom TuS Mackenrodt sind ab Sonntag bei den Titelkämpfen der weltbesten Seilspringerinnen und- Seilspringer am Start.

„Das wird ein Abenteuer“, stellte Steffi Ackermann kurz vor ihrem Abflug fest. Die Trainerin des TV Oberstein erzählte, dass es eigentlich gar keine Zeit, um richtig anzukommen, für ihre Mädels gebe. „Wir sind kaum gelandet, dann geht es am Sonntag auch schon los“, verriet sie.

„Die ganze Zeit war ich das Maskottchen, jetzt darf ich mitmachen“

Paulina Ackermann

In Kawasaki steht zunächst das Open Tournament, sozusagen die „zweite Liga“ der WM, auf dem Programm – und Paulina Ackermann, Nelly Lorenz sowie Paula und Marie Schupp sind gleich beim Vierer-Double-Dutch gefordert. „Unsere ’Kleinen’ starten von null auf hundert“, lacht Steffi Ackermann. Aber auch die „Großen“ vom TV Oberstein haben keine Zeit zum Ankommen. Maike Preuß, Julia Kannengießer, Katrin Ryan und Peri Ann Houk haben sich unter anderem für den Teamfreestyle im Open Tournament qualifiziert. Die jungen Frauen sind erfahren, alle waren schon bei Deutschen Meisterschaften erfolgreich und haben bei Europameisterschaften schon Silber eingefahren, trotzdem sind solche internationalen Meisterschaften auch für sie immer etwas Besonderes.

Noch ein kleines bisschen mehr dürfte sich die junge Riege der Obersteiner Skipperinnen freuen. Paulina Ackermann meinte vor dem Abflug voller Enthusiasmus: „Die ganze Zeit war ich das Maskottchen, jetzt darf ich mitmachen.“ Für Maike Preuß wird der erste Tag gleich noch ein bisschen anstrengender. Sie hat gerade zehn Minuten Zeit zwischen dem Teamfreestyle und ihrem ersten Einzelauftritt.

i Marie Schupp, Nelly Lorenz, Zoe Fuchs, Paulina Ackermann und Paula Schupp (von links) bilden das jüngere der beiden TVO-Teams. Michael Greber

Am Montag hat das TVO-Team dann Pause. „Dann ist endlich Zeit, den Jetlag ausklingen zu lassen“, lacht Steffi Ackermann. Am Dienstag wird es dann so richtig ernst für das TVO-Team 1. Die Qualifikation für das Double-Dutch-Team-Speed-Finale der WM ist angesagt. Maike Preuß, Julia Kannengießer, Katrin Ryan und Peri Ann Houk springen jeweils 30 Sekunden und versuchen natürlich, so viele Sprünge wie möglich hinzubekommen. Ihr Ziel ist es, unter die besten sechs zu kommen und dann beim Finale zu starten und um die Medaillen zu springen. „Im Training haben sie gezeigt, dass sie fit sind“, berichtete Steffi Ackermann. Doch Speed-Wettbewerbe verzeihen keine Fehler. „Wer hängt, der verliert“, fasst die TVO-Trainerin zusammen.

Einen Tag später, am Mittwoch, tritt das TVO-Team 1 wieder an. Diesmal stellt es sich der Qualifikation im Vierer-Double-Dutch. Maike Preuß ist die Vielstarterin des Teams. Sie hat sich auch im Einzel beim 30-Sekunden-Speed für die WM qualifiziert. 2023 wurde sie in Niederwörresbach in dieser Disziplin Deutsche Meisterin, nun vertritt sie als DM-Bronzemedaillen-Gewinnerin die deutschen Farben. Im absoluten Optimalfall kann sie sogar ein Wörtchen um Medaillen bei dieser WM mitreden.

i Das erfahrene und schon oft erfolgreiche Team 1 des TV Oberstein: Peri Ann Houk, Maike Preuß, Katrin Ryan und Julia Kannengießer (von links) konztenrieren sich auf die Double-Dutch-Wettbewerbe. Michael Greber

Am Freitag beginnt dann auch für das Juniorinnen-Team des TVO die Weltmeisterschaft. Nelly Lorenz, Zoe Fuchs sowie Marie und Paula Schupp starten beim Single-Rope-Speed-Relay. Kurz darauf geht es für Nelly Lorenz, Zoe Fuchs und Paula Schupp zum Double-Dutch-Speed-Wettkampf , ehe für Nelly Lorenz, Paulina Ackermann sowie Marie und Paula Schupp die Staffel in dieser Disziplin auf dem Plan steht. „Diese Wettkämpfe finden alle innerhalb einer Stunde statt, das ist echt heftig“, erklärte Steffi Ackermann. Und um den Tagesstress komplett zu machen, dürfen die jungen TVO-Athletinnen auch noch in zwei weiteren Disziplinen ran. Nelly Lorenz, Zoe Fuchs sowie Paula und Marie Schupp starten im Single-Rope-Teamfreestyle, ehe Nelly Lorenz und Zoe Fuchs zusammen mit Paulina Ackermann den Dreier-Double-Dutch in Angriff nehmen.

Kirschweiler gegen den Rest der Welt

Am Samstag (2. August) wartet mit dem Double-Dutch-Contest der Abschluss. „Bei den Juniorinnen heißt es dann Kirschweiler gegen den Rest der Welt“, grinst Steffi Ackermann. Paulina Ackermann sowie Marie und Paula Schupp, die alle in Kirschweiler wohnen, vertreten nicht nur die deutschen Farben, sondern sind auch das einzige europäische Team, das in dieser Altersklasse beim 30-Sekunden-Speed an den Start geht. Vor allem die Athleten aus den asiatischen Ländern sind hier in der Favoritenrolle. Maike Preuß, Julia Kannengießer und Peri Ann Houk vertreten die TVO-Flagge dann bei den 19+-Athletinnen.

Eine Riesenherausforderung für die Athletinnen

Doch was ist drin für das TVO-Team bei dieser Mammut-Veranstaltung? Klar ist, dass es immer schwieriger wird, in die Weltspitze vorzudringen. „Die Athletinnen und Athleten aus Asien und Australien sind schon sehr stark und kaum zu bezwingen“, erklärt Steffi Ackermann. Die TVO-Trainerin stellt klar: „Für unsere Juniorinnen vom TVO ist alleine schon die Teilnahme schon ein großer Erfolg.“ Weil wieder einmal das Bewertungssystem verändert wurde und nun noch ein Stück strenger ist, sind die Freestyles eine Riesenherausforderung für die Springerinnen. „Wir mussten unsere Küren umstellen und anpassen“, erläutert Steffi Ackermann, die zudem darauf hinweist, dass auch Nervosität im Wettkampf entscheidend ist. „Wer die in den Griff bekommt und das ganze Drumherum einer solchen Weltmeisterschaft am besten ausblenden kann, der hat gute Erfolgschancen“, betont die TVO-Trainerin.

Auch die vier „Großen“ des TV Oberstein mussten ihren Teamfreestyle umstellen. „Sie sind aber fit und erfahren. Wir lassen uns einfach überraschen, was für sie möglich ist“, meint Steffi Ackermann, die volles Vertrauen in die Qualitäten von Meike Preuß, Julia Kannengießer, Katrin Ryan und Peri Ann Houk hat.

Vier Springerinnen des TuS Mackenrodt bei der WM dabei

Lisa Herbert, Svenja Doll, Rebecca Schwarz und Luisa Weisner sind die vier Springerinnen des TuS Mackenrodt, die die deutschen Farben bei der WM in Japan vertreten. Im März sprang sich das Team in Fürth im Odenwald bei den Deutschen Teammeisterschaften in der Disziplin „4 x 30 Sekunden Single Rope Speed Relay“ aufs Podest: Bronze in der Altersklasse K1 (ab 19 Jahre). Damit löste das Quartett sein WM-Ticket. In Fürth bekamen die vier Mackenrodterinnen gemeinsam rund 350 Sprünge zusammen. So viele Sprünge sollen es auch bei ihrem großen Auftritt am 1. August in Japan werden.