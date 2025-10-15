Turnier in Neuwied steht an Spitzenleistungen und ein emotionaler Höhepunkt warten Holger Kern 15.10.2025, 10:12 Uhr

i Kai Schaffner (hier auf Ustinov von der Mittelerde) ist einer der bekannten Namen, die sich auf der Meldeliste für das Turnier in Neuwied finden. Jörg Niebergall

Nach drei ereignisreichen Tagen in Bonefeld beim RV Kurtscheid geht es gleich weiter im Reigen der Springturniere im Kreis Neuwied. Der RV Neuwied bittet von Freitag bis Sonntag auf die Anlage im Aubachtal. Das Programm verspricht einige Höhepunkte.

Von Freitag bis Sonntag verwandelt sich die Reitanlage Flohr des Reitvereins Neuwied im idyllischen Aubachtal wieder in ein Zentrum des Springsports: Mit 15 Springprüfungen von der Einsteigerklasse bis zur schweren Zweisterne-S-Klasse erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches und hochkarätiges Programm.







