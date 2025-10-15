Nach drei ereignisreichen Tagen in Bonefeld beim RV Kurtscheid geht es gleich weiter im Reigen der Springturniere im Kreis Neuwied. Der RV Neuwied bittet von Freitag bis Sonntag auf die Anlage im Aubachtal. Das Programm verspricht einige Höhepunkte.
Von Freitag bis Sonntag verwandelt sich die Reitanlage Flohr des Reitvereins Neuwied im idyllischen Aubachtal wieder in ein Zentrum des Springsports: Mit 15 Springprüfungen von der Einsteigerklasse bis zur schweren Zweisterne-S-Klasse erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches und hochkarätiges Programm.