Der Schützenkreis Birkenfeld richtet gerade seine Meisterschaften aus. Beim SV Tell Rohrbach, dem SV Hubertus Stipshausen, dem SV Morbach-Haag, dem SV 1858 Idar-Oberstein sowie beim „Rod&Gun Club“ Baumholder und dem WTC Steinautal gehen mehr als 280 Schützinnen und Schützen in den unterschiedlichen Disziplinen an den Start. Dabei kommen alleine 122 Teilnehmer vom SV 1858 Idar-Oberstein. Bemerkenswerte Zahlen sind das.

Das erste Wochenende der Meisterschaften des Schützenkreises Birkenfeld fand in den Luftdruck- und Lichtdisziplinen auf den vollelektronischen Anlagen des SV Tell Rohrbach statt. Der Veranstalter sorgte für spannende Momente, da er die Ergebnisse den Besuchern zeitnah an einer großen Leinwand aufzeigte. Erstmalig kamen auch die Lichtpunktwettbewerbe (nur für acht- bis zwölfjährige Schüler) zur Geltung. Die Protagonisten dankten dies mit guten bis hervorragenden Ergebnissen. Dies lässt auf eine große Teilnehmerzahl bei den kommenden Landesmeisterschaften schließen. Die ersten 40 Kreismeisterinnen und Kreismeister stehen damit fest.

Luftgewehr-Auflage: Irina Macher (SC Nahbollenbach, Seniorinnen 0) 302,8 Ringe. Volker Zimmer-Rennwanz (SC Nahbollenbach, Senioren I) 308,0 Ringe. Carmen Brenner (SV 1858 Idar-Oberstein, Seniorinnen I) 311,5 Ringe. Thomas Klein (SV 1858 Idar-Oberstein, Senioren II) 312,5 Ringe und damit Tagesbester. Uta Giesen (SV 1858 Idar-Oberstein, Seniorinnen II) 306,1 Ringe. Otmar Ruppenthal (SV Achtelsbach, Senioren III) 303,6 Ringe. Brigitte Katzorek (SC Nahbollenbach, Seniorinnen III) 307,6 Ringe, Siegfried Schwientek (SV Hubertus Stipshausen, Senioren IV) 309,8 Ringe. Daniela Hartmann (SV Kirschweiler, Seniorinnen IV) 309,7 Ringe. Heinz Ederer (SV Hubertus Stipshausen, Senioren V) 295,0 Ringe. Jürgen Hofmann (SV Tell Rohrbach, Senioren VI) 281,7 Ringe.

Luftpistole-Auflage: Tanja Katzorek (SC Nahbollenbach, Seniorinnen) 295,1 Ringe. Sabine Hagemeister (SC Nahbollenbach, Seniorinnen II) 283,7 Ringe. August Hilble (SC Nahbollenbach, Senioren III) 280,4 Ringe. Arno Ruppenthal (SV Achtelsbach, Senioren IV) 292,8 Ringe.

Lichtpunktgewehr: Jan Cloos (S+G Hahnweiler, Schüler II) 258,5 Ringe. Sam Shealy (SV Tell Rohrbach, Schüler III) 253,2 Ringe. Elisa Burghard (SV Tell Rohrbach, Schülerinnen III) 226,1 Ringe.

Lichtpunktpistole: Todd Baron (SV 1858 Idar-Oberstein, Schüler II) 226,0 Ringe.

Luftgewehr (Freihand): Julius Alles (SV Tell Rohrbach, Schüler) 190,9 Ringe. Jana Wilhelm (SV Tell Rohrbach, Schülerinnen) 192,3 Ringe. Lennart Meyer (SV 1858 Idar-Oberstein, Junioren) 360,7 Ringe. Christian Ebbinghaus (SV 1858 Idar-Oberstein, Herren I) 381,7 Ringe. Janina Mohr (S+G Hahnweiler, Damen I) 385,3 Ringe. Torsten Steil (SV Hubertus. Stipshausen, Herren II) 364,5 Ringe. Sabine Geibel (SV Tell Rohrbach, Damen II) 362,3 Ringe. Axel Mohr (S+G Hahnweiler, Herren III) 329,5 Ringe. Alois Wahl (SV Tell Rohrbach, Herren IV) 342,3 Ringe. Angelika Wahl (SV Tell Rohrbach, Damen IV) 373,7 Ringe.

Luftpistole: Christoph Jonas (SV 1858 Idar-Oberstein, Junioren I) 271 Ringe. Felix Fischbeck (SV 1858 Idar-Oberstein, Junioren II) 260 Ringe. Alina Dauphin (SV 1858 Idar-Oberstein, Jugend) 225 Ringe. Christian Schwickert (SV Achtelsbach, Herren I) 340 Ringe. Teresa Jerusalem (SV Hubertus Stipshausen, Damen I) 334 Ringe. Sacha Werle (SV Nohen, Herren II) 357 Ringe. Silke Welker (SV Achtelsbach, Damen II) 355 Ringe. Stefan Bizer (SV 1858 Idar-Oberstein, Herren III) 359 Ringe. Andreas Linn (SV Nohen, Herren IV) 327 Ringe. Siegfried Schwientek (SC Nahbollenbach, Herren V) 333 Ringe. Mixed-Team Welker/Arth (SV Achtelsbach) 635 Ringe.