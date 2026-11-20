Besinnlich wird die Adventszeit für sie nicht, dafür ziemlich aufregend: Nach letzten Tests in den USA geht es für Charlotte Candrix nach Lillehammer, wo sie im Europacup startet. Danach gibt die Bobpilotin aus dem Westerwald ihr Debüt im Weltcup.
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Eben noch zu Hause bei der Familie in Alpenrod, dann mal schnell nach Park City im US-Bundestaat Utah und gleich schon wieder weiter ins norwegische Winterparadies nach Lillehammer, wo am kommenden Freitag und Samstag (27./28. November) die ersten Rennen der Saison anstehen: Atempausen sind bei Charlotte Candrix in diesen Tagen nicht mehr vorgesehen.