Nach letzten Tests in den USA So startet Bobpilotin Charlotte Candrix in die Saison Marco Rosbach 20.11.2026, 21:05 Uhr

i In Park City in den USA hat sich Pilotin Charlotte Candrix (vorne) mit ihren Anschieberinnen Talea Prepens und Anabel Galander die Bahn erarbeitet, auf der 2029 die Weltmeisterschaft und 2034 die Olympischen Spiele ausgefahren werden. Charlotte Candrix

Besinnlich wird die Adventszeit für sie nicht, dafür ziemlich aufregend: Nach letzten Tests in den USA geht es für Charlotte Candrix nach Lillehammer, wo sie im Europacup startet. Danach gibt die Bobpilotin aus dem Westerwald ihr Debüt im Weltcup.

Eben noch zu Hause bei der Familie in Alpenrod, dann mal schnell nach Park City im US-Bundestaat Utah und gleich schon wieder weiter ins norwegische Winterparadies nach Lillehammer, wo am kommenden Freitag und Samstag (27./28. November) die ersten Rennen der Saison anstehen: Atempausen sind bei Charlotte Candrix in diesen Tagen nicht mehr vorgesehen.







Artikel teilen

Artikel teilen