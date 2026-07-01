Erst 3 Siege, dann 3 Pleiten So soll den Fighting Farmers die Trendwende gelingen Marco Rosbach 01.07.2026, 16:57 Uhr

i Michael Treber will die Pause nutzen, um mit seiner Mannschaft „körperlich und mental neue Energie zu tanken", wie der Trainer der Fighting Farmers es formuliert. Tom Neumann/Archiv

Die Euphorie war groß nach dem Traumstart in der German Football League 2. Doch drei Siegen folgten drei Niederlagen, wodurch die Fighting Farmers auf Rang drei abrutschten. Kann die erneute Trendwende gelingen? Headcoach Michael Treber antwortet.

Verloren ist noch nichts für die Fighting Farmers aus Montabaur, doch nach zuletzt drei Niederlagen in Folge ist der Weg in die Play-offs der German Football League 2 ein weiter geworden. Im Interview blickt Headcoach Michael Treber zurück auf den wechselhaften Saisonstart.







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