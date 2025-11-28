So reagiert Jacka Pfeifer auf Verlegungspläne der IBSF

Kein Rennen in Igls, dafür ein neuer Termin kurz vor Weihnachten: Der Plan im Skeleton-Weltcup ist durch die kurzfristige Absage auf den Kopf gestellt worden. Wie gehen die Piloten damit um? Wir haben bei Jacqueline Pfeifer aus Brachbach nachgehört.
Eigentlich hatte die Brachbacher Skeletonpilotin Jacqueline Pfeifer vor, eine Woche nach ihrem (auch für sie) überraschenden Weltcupsieg auf der neuen Olympiabahn im italienischen Cortina d’Ampezzo nun in Innsbruck-Igls ihre gute Form zu bestätigen. Doch das für Freitagmittag geplante Rennen ist nach einer Abstimmung durch die Athleten kurzfristig abgesagt worden.