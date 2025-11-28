Nach der Rennabsage in Igls
So reagiert Jacka Pfeifer auf Verlegungspläne der IBSF
Nimmt die Änderungen, wie sie kommen: Jacqueline Pfeifer aus Brachbach nutzt nach der Absage in Igls die Zeit, um sich zu Hause zu erholen und zu trainieren, ehe es weitergeht nach Norwegen und Lettland.
BSD/Viesturs Lacis

Kein Rennen in Igls, dafür ein neuer Termin kurz vor Weihnachten: Der Plan im Skeleton-Weltcup ist durch die kurzfristige Absage auf den Kopf gestellt worden. Wie gehen die Piloten damit um? Wir haben bei Jacqueline Pfeifer aus Brachbach nachgehört.

Lesezeit 1 Minute
Eigentlich hatte die Brachbacher Skeletonpilotin Jacqueline Pfeifer vor, eine Woche nach ihrem (auch für sie) überraschenden Weltcupsieg auf der neuen Olympiabahn im italienischen Cortina d’Ampezzo nun in Innsbruck-Igls ihre gute Form zu bestätigen. Doch das für Freitagmittag geplante Rennen ist nach einer Abstimmung durch die Athleten kurzfristig abgesagt worden.

Ressort und Schlagwörter

WintersportSport

Top-News aus dem Sport