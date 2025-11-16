So gut hat noch kein Team im Kirchberger Hof gekegelt

Der SK Heiligenhaus pulverisierte mit 5326 Holz den Auswärtsbahnrekord in Kirchberg – doch die Hausherren kämpften bis zum Schluss und verloren nur knapp. Ein Duell auf höchstem Niveau mit Top-Leistungen auf beiden Seiten.

Die Sportkegler des TuS Kirchberg haben auch zum Rückrundenauftakt in der 1. Bundesliga eine weitere Pleite auf heimischem Geläuf hinnehmen müssen. Gegen den Tabellenführer SK Heiligenhaus verkauften sich die Hunsrücker unterm Strich sehr gut und verlangten den starken Gästen alles ab. Am Schluss musste sich der TuS mit einer überaus ansehnlichen Leistung mit 0:3 (5298:5326 Holz) geschlagen geben – die Gäste „frästen“ ihrerseits einen neuen Auswärtsbahnrekord in die Bretter des Kirchberger Hofs.

Heiligenhaus rund um Ausnahmekönner und Mehrfachweltmeister André Laukmann ist momentan das Maß aller Dinge in der 1. Bundesliga. Tabellenführer, fehlerfrei zu Hause und bereits fünf ergatterte Auswärtspunkte standen im Portfolio der Truppe aus Nordrhein-Westfalen. Jüngst entführten die Red Lions drei Punkte beim Konkurrenten aus Kamp-Lintfort. Kirchberg wollte nach der bitteren Heimniederlage gegen Münstermaifeld ein verbessertes Gesicht zeigen.

Ferdinand Fuchss legt bärenstarke 923/11 vor

Im ersten Block sollten es Ferdinand Fuchss und Markus Adams richten – und die Umstellung sollte fruchten. Fuchss begann konzentriert und übernahm zur Halbzeit das Kommando im Block. Auch Adams spielte jederzeit gut mit und blieb den ebenfalls gut aufgelegten Gästen auf den Fersen. Fuchss diktierte das Tempo von vorne und hielt Andre Laukmann (898/8) auf Distanz. Neben ihm zeigte auch Marcel Schneimann (863/4) sein Können, doch Kirchberg behielt im Startblock die Oberhand: Adams übertraf Schneimann mit starken 886/6, Fuchss lieferte mit 923/11 ein großartiges Spiel ab und brachte die Hausherren mit 48 Holz in Führung.

Im Kirchberger Hof machte sich die Hoffnung breit, dass man dem Tabellenführer vielleicht trotzen und Punkte im Hunsrück behalten konnte. Im zweiten Block war es dann aber ein Heiligenhausener, der den Hausherren die Stimmung vermieste. Marcel Grote (948/12) präsentierte sich in herausragender Form. Mit einer Leistung wie aus einem Guss drehte dieser den Rückstand fast im Alleingang in eine Führung für die Gäste um. Doch an seiner Seite war auch Raphael Kerkhoff (892/7) sehr stark aufgelegt – keine Gnade gab es für die Kirchberger. Auf Seiten der Hausherren kämpften Lukas Martin (827/1) und Marco Thees (838/2) um Anschluss. Beide zeigten einen ordentlichen Auftritt, doch gegen die geballte Feuerkraft der Gäste hatten sie nur wenig Argumente.

Stockter und Bender schaffen fast noch die Wende

Eine Hypothek von 127 Holz Rückstand nahmen die Kirchberger mit in den letzten Block. Eine fast aussichtslose Situation meisterten die Kirchberger dann aber mit viel Mut und Hoffnung. Matthias Bender kam erst nicht aus den Startlöchern, doch dann zeigte er im Anschluss drei hervorragende Bahnen, damit verdiente er sich starke 916/10. Auch Stockter war super drauf und setzte die Gäste mit seinen 908/9 noch mal gehörig unter Druck. Allerdings zeigte sich auch dort noch einmal die große Klasse der Gäste. Mit unaufgeregtem Spiel ließ sich der Primus die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Zwar waren Sascha Bacinski (875/5) und Robin Holler (850/3) etwas verhaltener unterwegs, die komfortable Führung rettete Heiligenhaus jedoch mit 28 Holz Abstand über die Ziellinie.

Die Kirchberger Kegler präsentierten sich gegen den Tabellenführer aus Heiligenhaus von ihrer allerbesten Seite und verloren am Ende knapp gegen unglaublich starke Gäste. Was war das für eine Premiere der Heiligenhausener in Kirchberg: Mit 5326 Holz stellten die Gäste einen neuen Auswärtsbahnrekord im Kirchberger Hof auf. Der TuS bleibt Tabellenletzter mit acht Punkten und gastiert am Samstag um 15 Uhr beim Achten und Drittletzten SK Kamp-Linfort, der zehn Punkte auf dem Konto hat.