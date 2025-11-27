Simon Kaiser: Mit Selbstgesprächen zum Olympia-Biathlon

Ist Simon Kaiser der erste Sportler aus der Nahe-Region, der an Olympischen Winterspielen teilnimmt? Den ersten wichtigen Schritt hat der Biathlet aus Hoppstädten-Weiersbach geschafft. Er startet im deutschen Weltcup-Team in die Saison.
Wenn Simon Kaiser in den kommenden Tagen in Östersund in Schweden am Schießstand steht oder liegt, dann ist es gut möglich, dass er genau dann anfängt, eine Unterhaltung zu führen: mit sich selbst nämlich. „Selbstgespräche helfen“, erklärt der Spitzen-Biathlet aus Hoppstädten-Weiersbach, wie er es schafft, die volle Konzentration auf die schwarzen Scheiben zu lenken.