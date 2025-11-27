Weiersbacher im Weltcup Simon Kaiser: Mit Selbstgesprächen zum Olympia-Biathlon Sascha Nicolay 27.11.2025, 16:46 Uhr

i An der Verbesserung seiner Schießergebnisse hat Simon Kaiser sehr viel gearbeitet. Mit Erfolg. Der Mann aus Hoppstädten-Weiersbach startet im deutschen Weltcup-Team in die Biathlon-Saison. Los geht es am Wochenende im schwedischen Östersund. IMAGO/Harald Deubert

Ist Simon Kaiser der erste Sportler aus der Nahe-Region, der an Olympischen Winterspielen teilnimmt? Den ersten wichtigen Schritt hat der Biathlet aus Hoppstädten-Weiersbach geschafft. Er startet im deutschen Weltcup-Team in die Saison.

Wenn Simon Kaiser in den kommenden Tagen in Östersund in Schweden am Schießstand steht oder liegt, dann ist es gut möglich, dass er genau dann anfängt, eine Unterhaltung zu führen: mit sich selbst nämlich. „Selbstgespräche helfen“, erklärt der Spitzen-Biathlet aus Hoppstädten-Weiersbach, wie er es schafft, die volle Konzentration auf die schwarzen Scheiben zu lenken.







