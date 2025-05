In Berlin hat das größte nationale Schwimmevent des Jahres stattgefunden – die Deutschen Meisterschaften in der Schwimm- und Sprunghalle des Europasportparks. In einem hochkarätig besetzten Teilnehmerfeld mit insgesamt 630 Aktiven aus 173 Vereinen – darunter Stars wie Lukas Märtens, Florian Wellbrock, Angelina Köhler und Isabel Gose – trat die 18-jährige Jule Huhn für den VfR Simmern auf der anspruchsvollen Strecke über 400 Meter Lagen an.

Mit einer neuen persönlichen Bestzeit von 5:36,08 Minuten erreichte sie einen respektablen 21. Platz – ein starkes Ergebnis im Konzert der bundesweiten Elite. „Wir sind sehr stolz auf Jule und ihre Entwicklung. Die Teilnahme an einem solchen Wettkampf ist eine große Anerkennung ihrer Leistung“, so die Trainer der VfR-Abteilung. Deutsche Meisterin über 400 Meter Lagen wurde Noelle Benkler vom SV Heidelberg mit einer Zeit von 4:42,02 Minuten. Die 18-Jährige ist eines der größten deutschen Talente.