Erinnerungen an Olympia 2018 Silber-Coup der jungen Jacka im Krimi von Pyeongchang Marco Rosbach 11.02.2026, 18:00 Uhr

i Ton in Ton: In der silbernen Kleidung des deutschen Teams präsentiert Jacqueline Lölling (heute Pfeifer) in Pyeongchang die Silbermedaille. Michael Kappeler, dpa. picture alliance / Michael Kappeler/dpa

Wiederholt sich für Jacqueline Pfeifer ein Wintermärchen? Bei den Olympischen Spielen in Cortina d’Ampezzo ist die Skeletonpilotin aus Brachbach eine der Favoritinnen. Eine Rolle, die sie kennt. Erinnerungen an den Silber-Coup der jungen „Jacka“.

Eine Medaille für die Weltmeisterin, am besten die goldene: Fast schien es, als sei das bei den Winterspielen 2018 in Südkorea eine Selbstverständlichkeit. In Pyeongchang hatte Jacqueline Pfeifer – damals noch unter ihrem Mädchennamen Lölling – ein Jahr vor ihrem Olympiadebüt den bis dahin einzigen Wettkampf dominiert, gleiches galt für die beiden vorangegangenen Weltcupwinter.







