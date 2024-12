Pilotin aus Alpenrod obenauf Sieg in Igls: Charlotte Candrix fühlt sich wie im Traum René Weiss 22.12.2024, 10:52 Uhr

i In der Erfolgsspur: Mit Anschieberin Lena Brunnhübner (links) feierte Bobpilotin Charlotte Candrix aus Alpenrod (rechts) gleich im ersten Rennen der Saison in Innsbruck-Igls einen Sieg. Michael Schwab/BSD

Platz fünf, Platz eins, Platz drei: Mit ihrem ersten Rennwochenende der Saison im Europacup kann die junge Bobpilotin Charlotte Candrix aus Alpenrod zufrieden sein. Denn die Konkurrenz auf der Olympiabahn in Igls hatte es in sich.

Charlotte Candrix weiß um ihr Talent und versteckt sich nicht mit ihrem sportlichen Ehrgeiz, der ihr einen steilen Aufstieg in ihrer bisherigen Karriere als Bobpilotin beschert hat. „Ich will in dieser Saison so viele Siege und Podestplätze wie möglich erreichen“, hatte die Alpenroderin im Sommer gesagt.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen