Nationale Qualifikation Sieben Startplätze für internationale Rennen gesichert Olaf Paare 04.05.2026, 17:02 Uhr

i Mutig: Katharina Neßelträger stellt sich im Kajak-Cross den rasanten Duellen um größere Tore. Als Erste schaffte die KSVlerin die Qualifikation fürs Jugend-Nationalteam. Stefan Senft

Ricarda Funk ist und bleibt die deutsche Nummer eins im Kajak-Einer – das unterstrich die nationale Qualifikation deutlich. Paulina Pirro sichert sich in der U23 drei WM-Tickets.

Der Kanustandort Bad Kreuznach wird auch im Jahr 2026 international vertreten sein. Nach Abschluss der nationalen Qualifikation haben sich vier Sportler insgesamt sieben Startplätze erkämpft. „Das ist ein überragendes Ergebnis. Bad Kreuznach hat mal wieder einige Stücke vom großen Kuchen abbekommen“, bilanzierte Walter Senft, der Sportwart des KSV Bad Kreuznach.







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