Jubel in Bad Kreuznach? SG Rheinhessen vor dem letzten Meisterschritt 20.03.2026, 12:44 Uhr

i Einer der Meisterschaftsgaranten der SG Rheinhessen: Clement Kervio. Edgar Daudistel

Meisterball in der Bad Kreuznacher BBS-Halle: Die Badminton-Asse der SG Rheinhessen wollen sich am Samstag zum Titelträger der Oberliga küren.

Es fühlt sich an wie eine Formsache: Mit Blick auf den bisherigen überragenden Saisonverlauf scheint es für Badminton-Oberligist SG Rheinhessen eine größere Herausforderung zu sein, den Meisterschaftswimpel noch aus den Händen zu geben als vollends den letzten kleinen Schritt zum größten Erfolg in der bisherigen Vereinsgeschichte zu machen.







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