Premiere an der Nahe SG Rheinhessen schlägt erstmals in Bad Kreuznach auf 08.11.2024, 13:16 Uhr

In der Badminton-Oberliga steht bereits der Vorrundenspieltag an. Die SG Rheinhessen möchte ungeschlagen bleiben und feiert eine Premiere an der Nahe.

Am Samstag um 17 Uhr dürfen sich die Sportfans aus Bad Kreuznach auf ein Novum freuen: Erstmals bekommen sie Badminton-Oberliga zu sehen. Die SG Rheinhessen, zu der auch der Post-SV Bad Kreuznach, gehört, schlägt erstmals in der neuen Liga in der Sporthalle der Berufsbildenden Schulen auf.

