Kader umgekrempelt SG Rheinhessen profitiert vom Fischbacher Rückzug 19.09.2025, 09:04 Uhr

i Er soll auch in der neuen Saison Einsatzzeit in der Oberliga bekommen: Simon Junker, Nachwuchsspieler der SG Rheinhessen. Klaus Castor

Ein neuer Kader, eine klare Mission – und ein Gegner, der direkt die Messlatte hochlegt. Wie die SG Rheinhessen am Samstag in die Badminton-Saison startet, könnte die Weichen für die Oberliga-Runde stellen.

Nach dem hauchdünn verpassten Aufstieg in die Regionalliga geht die SG Rheinhessen, zu der auch der Post-SV Bad Kreuznach gehört, mit dem klaren Ziel Meisterschaft in die neue Runde der Badminton-Oberliga.Einerseits schlossen sich viele höherklassig erfahrene Top-Spieler, die den Weg in die Drittklassigkeit anstreben, dem Verein an und bringen Qualität und Flexibilität in den Kader.







