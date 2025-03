Spannender geht es kaum: Am letzten Spieltag entscheidet sich die Meisterschaft in der Badminton-Oberliga. Die SG Rheinhessen könnte dabei ihren Durchmarsch in der dritte Liga perfekt machen.

Sie ist eine der kleinsten und unscheinbarsten Hallen der Sportstadt Bad Kreuznach. Doch am Wochenende wird die Sporthalle der Berufsbildenden Schulen in der Ringstraße zur großen Bühne: Der Titelkampf in der Badminton-Oberliga entscheidet sich an der Nahe. Und mittendrin: Die SG Rheinhessen, die das Kunststück schaffen kann, zum vierten Mal in Folge als Meister aufzusteigen.

Die SG, zu der auch der Post-SV Bad Kreuznach gehört, geht von der Pole Position aus in den Schlussspurt um die Meisterschaft. Um sich den Traum vom Aufstieg in die dritte Liga zu erfüllen, sind drei Punkte aus den beiden Vergleichen mit dem BC Smash Betzdorf und im abschließenden Endspiel gegen den Tabellenzweiten TB Andernach notwendig.

„Im Augenblick sieht es stark danach aus, dass die allerletzte Partie Finalcharakter in sich trägt“, bringt SG-Pressesprecher Michael Bothner die Spannungskurve auf den Punkt. Er fügt an: „Aktuell haben wir die Nase im Titelrennen knapp vorne, möchten diesen Vorsprung über die Ziellinie bringen und uns den Traum der Drittklassigkeit erfüllen.“ Vor dem möglichen Aufstiegsendspiel am Sonntag gegen die Andernacher heißt es für die Rheinhessen aber, die Hürde BC Smash Betzdorf zu überspringen. Die Westerwälder haben sich den Klassenverbleib gesichert und spielen am Samstag um 17 Uhr in der BBS-Halle nur noch um die Goldene Ananas.

In der Hinrunde gelang der SG mit einem 6:2 der erste Saisonsieg und damit der Startschuss für die starke Runde des Aufsteigers. In Danylo Skrynnik, Stanimir Terziev und Valeriya Rudakova werden drei Punktegaranten zum Schläger greifen. Zudem sind Leonie Afanasev und Nachwuchshoffnung Joey Kobylanski, der in der Hinrunde gegen Betzdorf und Andernach zwei mitentscheidende Einzelerfolge einheimste, eingeplant. Bei einem Patzer wäre der Titeltraum nicht geplatzt. Aufgrund des Vorsprunges auf die Andernacher könnte sich die SG sogar eine Niederlage leisten und trotzdem noch mit einem Triumph im direkten Vergleich den Meisterschaftswimpel sichern.

Am Sonntag um 10.30 Uhr folgt dann das Endspiel um die Meisterschaft. Dann gibt sich der Tabellenzweite TB Andernach die Ehre. Die Gäste haben sich nach einem holprigen Rückrundenstart mit zwei Siegen stabilisiert und blieben den Rheinhessen auf den Fersen. Doch vor dem abschließenden Showdown muss sich der TB noch beim formstarken 1.BCW Hütschenhausen beweisen. Die SG hofft ein wenig auf Schützenhilfe der Pfälzer. „So oder so haben wir in den Andernachern aber ein ganz schönes Brett vor der Brust“, erklärt Bothner und ergänzt: „Auf Rechenspiele verlassen wir uns keinesfalls. Wir blicken auf uns und möchten unsere Hausaufgaben machen.“ Gelingt das, knallen die Sektkorken und die SG Rheinhessen feiert mit möglichst vielen Zuschauern im Schmuckkästchen BBS-Halle den Titel.