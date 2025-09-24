8:0 über TuS Neuhofen SG Rheinhessen macht Ansage an die Konkurrenz 24.09.2025, 12:03 Uhr

i Zum Auftakt zweimal erfolgreich: Valeriya Rudakova. Klaus Castor

Topfavorit SG Rheinhessen wurde der eigenen Rolle direkt gerecht und sicherte sich mit einem 8:0-Triumph über die TuS Neuhofen die erste Tabellenführung der Saison. Der Auftaktsieg war zu keiner Zeit wirklich in Gefahr.

Mit dem klaren 8:0 über die TuS Neuhofen sendete die SG Rheinhessen ein starkes Zeichen an die Konkurrenz der Badminton-Oberliga und untermauerte die Ansprüche, ein Wörtchen um den Titel mitzureden. „Glückwunsch an das Team.“, lobte Teammanager Sebastian Züfle.







