Drittliga-Debüt in BBS-Halle SG Rheinhessen lässt Huyhsen-Team keine Chance 26.10.2026, 17:27 Uhr

i Nationalspielerin Katharina Nilges punktet fleißig für die SG Rheinhessen, auch beim ersten Heimspiel in Bad Kreuznach. Klaus Castor

Sie sind auch in der Regionalliga nicht zu stoppen. Die Badmintonspieler der SG Rheinhessen stehen auch nach dem Heimspiel-Debüt in Bad Kreuznach weiter auf dem Platz an der Sonne.

Aufsteiger SG Rheinhessen mischt die Badminton-Regionalliga weiter auf und mausert sich zum Titelfavoriten. Im Spitzenspiel feierten die Federball-Asse einen knappen 5:3-Erfolg gegen den SV Fun-Ball Dortelweil III. Mit diesem Triumph im Rücken folgte das historisch erste Drittligaspiel in Bad Kreuznach.







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