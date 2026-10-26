Sie sind auch in der Regionalliga nicht zu stoppen. Die Badmintonspieler der SG Rheinhessen stehen auch nach dem Heimspiel-Debüt in Bad Kreuznach weiter auf dem Platz an der Sonne.
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Aufsteiger SG Rheinhessen mischt die Badminton-Regionalliga weiter auf und mausert sich zum Titelfavoriten. Im Spitzenspiel feierten die Federball-Asse einen knappen 5:3-Erfolg gegen den SV Fun-Ball Dortelweil III. Mit diesem Triumph im Rücken folgte das historisch erste Drittligaspiel in Bad Kreuznach.