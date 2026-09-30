8:0 im ersten Drittligaspiel SG Rheinhessen grüßt wieder von ihrer Lieblingsposition 30.09.2026, 09:56 Uhr

i Durfte zweimal ran und hielt sich schadlos: Stanimir Terziev von der SG Rheinhessen. Klaus Castor

Drittliga-Sport in Bad Kreuznach ist eine Rarität. Die Badminton-Asse der SG Rheinhessen bieten ihn. Die Attraktivität des Standorts wird auch dadurch deutlich, dass in Katharina Nilges eine Nationalspielerin an die Nahe wechselte.

Geschichte wird geschrieben: Im ersten Drittligaspiel ihrer jungen Vereinsgeschichte feierte die SG Rheinhessen, der auch der Post-SV Bad Kreuznach angehört, gegen den dreifachen Deutschen Meister, den TV Mainz-Zahlbach, einen lockeren 8:0-Sieg. „Das war eine klare Angelegenheit.







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