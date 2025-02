Erster Heimspieltag SFD-Rollis treffen auf die Top-Teams der Liga 12.02.2025, 20:09 Uhr

i In Schieflage gerät der Rollstuhl schon einmal, wenn es darum geht, den Ball zu erobern. Die SFD-Rollis (dunkle Trikots) um Heiko Lips freuen sich auf zwei Heimspiele. Yves Challand

Die beiden Top-Teams der Regionalliga im Rollstuhl-Basketball geben ihre Visitenkarte in der Jakob-Kiefer-Halle ab. Am Samstag steigt ein packender Heimspieltag der SFD Bad Kreuznach.

Sie mussten in dieser Saison lange auf ihren ersten Einsatz vor heimischem Publikum warten. Erst an ihrem fünften Regionalliga-Spieltag dürfen die Rollstuhl-Basketballer der Sportfreunde Diakonie Bad Kreuznach (SFD) erstmals zu Hause ran. Am Samstag ist es in der Jakob-Kiefer-Halle so weit.

