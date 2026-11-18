Klare Heimerfolge SFD-Rollis dürfen trotz Siegesserie nicht abheben Tina Paare 18.11.2026, 13:55 Uhr

i Konzentration auf den Abschluss: Heiko Lips (am Ball) hat sich in eine gute Wurfposition gebracht und peilt den Korb an. Im Hintergrund der Bad Kreuznacher Spielertrainer Niklas Martens. Klaus Castor

Früher waren Derbys an der Tagesordnung. Nun gibt es nur noch zwei rheinland-pfälzische Vereine, in denen Rollstuhl-Basketball gespielt wird. Und die standen sich in Bad Kreuznach gegenüber.

Dass ein Rückschritt auch ein Schritt nach vorne sein kann, beweisen die Rollstuhlbasketballer der Sportfreunde Diakonie Bad Kreuznach (SFD). Nachdem sie in der vergangenen Regionalliga-Saison nur einen Sieg hatten einfahren können und den Abstieg hinnehmen mussten, dürfen sie sich nun wieder über Erfolgserlebnisse freuen.







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