Früher waren Derbys an der Tagesordnung. Nun gibt es nur noch zwei rheinland-pfälzische Vereine, in denen Rollstuhl-Basketball gespielt wird. Und die standen sich in Bad Kreuznach gegenüber.
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Dass ein Rückschritt auch ein Schritt nach vorne sein kann, beweisen die Rollstuhlbasketballer der Sportfreunde Diakonie Bad Kreuznach (SFD). Nachdem sie in der vergangenen Regionalliga-Saison nur einen Sieg hatten einfahren können und den Abstieg hinnehmen mussten, dürfen sie sich nun wieder über Erfolgserlebnisse freuen.