Nach gut 52 Stunden im Ziel Selina Knaul wird EM-Fünfte im Ultracycling 27.05.2026, 17:14 Uhr

i Früh morgens erklimmt Selina Knaul eine Bergkuppe im Erzgebirge. Rainer Heckmann/Team Ultracyclina

Was für eine Leistung: Die aus Bad Kreuznach stammende Ausdauersportlerin Selina Knaul sitzt mehr als 52 Stunden im Sattel und fährt auf ihrem Rennrad dabei mehr als 900 Kilometer rund um Sachsen.

Selina Knaul stellte sich bei der WUCA-Europameisterschaft, die im Rahmen des Radklassikers „Rund um Sachsen“ mit Start und Ziel in Oschatz ausgetragen wurde, einer enormen Herausforderung im Ultracycling. In 52 Stunden, sechs Minuten und 15 Sekunden bewältigte die gebürtige Bad Kreuznacherin die extrem anspruchsvolle Strecke über 915 Kilometer und 10.







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