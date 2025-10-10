Die Wissener Schützen starten in die neue Luftgewehr-Runde 2025/2026. Ohne Druck und ohne Zielsetzung will der WSV beim ersten Wettkampf in Solingen aber bestenfalls mit vier Punkten in die neue Saison starten.
Eine Nervensache ist jeder Wettkampf im Schießsport, weil in diesen sensiblen Abläufen aus Präzision und Technik die kleinsten Winzigkeiten entscheiden. Wem es dabei gelingt, Druck von sich fernzuhalten, der tut sich selbst einen großen Gefallen. „Das ist in den ersten Wochen einer Saison besonders wichtig“, sagt Burkhard Müller, der Schießmeister des Wissener SV.