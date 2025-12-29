Schöne Bescherung für die Montabaur Fighting Farmers

In der Saison 2025 landeten die Montabaur Fighting Farmers auf dem letzten Rang der Südstaffel der zweiten Liga im American Football. Den Abstieg hat die Platzierung aber nicht zur Folge. Auch darüber hinaus ist beim Klub aktuell viel in Bewegung.
Drei Siege, sieben Niederlagen, Schlusslicht in der Südstaffel der German Football League 2: Für die Montabaur Fighting Farmers lief die abgelaufene Saison alles andere als nach Plan. Aus sportlicher Sicht war das Abschneiden gleichbedeutend mit dem Abstieg in die dritte American-Football-Liga.