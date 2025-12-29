Trainer und Liga stehen fest Schöne Bescherung für die Montabaur Fighting Farmers Lukas Erbelding 29.12.2025, 08:02 Uhr

Die Montabaur Fighting Farmers starten im Mai 2026 in die neue American-Football-Saison. Dabei werden die Westerwälder weiterhin der GFL 2 angehören.

In der Saison 2025 landeten die Montabaur Fighting Farmers auf dem letzten Rang der Südstaffel der zweiten Liga im American Football. Den Abstieg hat die Platzierung aber nicht zur Folge. Auch darüber hinaus ist beim Klub aktuell viel in Bewegung.

Drei Siege, sieben Niederlagen, Schlusslicht in der Südstaffel der German Football League 2: Für die Montabaur Fighting Farmers lief die abgelaufene Saison alles andere als nach Plan. Aus sportlicher Sicht war das Abschneiden gleichbedeutend mit dem Abstieg in die dritte American-Football-Liga.







