Zum erneuten Mal Vizemeister der Rheinland-Pfalz-Liga: Die Kegler der KSG Idar-Oberstein unterstrichen einmal mehr ihre Klasse.

Am drittletzten Spieltag der Rheinland-Pfalz-Liga der Sportkegler sind an der Tabellenspitze bereits die ersten Entscheidungen gefallen. Tabellenführer und Top-Favorit

KSG Osburg-Riol I krönte sich mit einem überragenden Heimsieg mit Mannschafts- und Einzelbahnrekord zum Meister und Aufsteiger in die Zweite Bundesliga.