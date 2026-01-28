Idar-Obersteiner Vizemeister
Schneider stellt Sieg mit Saisonbestleistung sicher
Kegelt Saisonbestleistung: Marco Schneider von der KSG Idar-Oberstein.
Greber

Zum erneuten Mal Vizemeister der Rheinland-Pfalz-Liga: Die Kegler der KSG Idar-Oberstein unterstrichen einmal mehr ihre Klasse.

Am drittletzten Spieltag der Rheinland-Pfalz-Liga der Sportkegler sind an der Tabellenspitze bereits die ersten Entscheidungen gefallen. Tabellenführer und Top-Favorit KSG Osburg-Riol I krönte sich mit einem überragenden Heimsieg mit Mannschafts- und Einzelbahnrekord zum Meister und Aufsteiger in die Zweite Bundesliga.

