Es ist im kleinen Rehbach die große Attraktion: Zum Reitturnier des RV Jäger aus Kurpfalz strömen viele Teilnehmer und Besucher in die Soonwaldgemeinde. Von Freitag bis Sonntag ist es wieder so weit.

Es ist angerichtet. Bestens vorbereitet wird der Reiterverein Jäger aus Kurpfalz seine Gäste zum Großen Dressur- und Springturnier an diesem Wochenende auf der eigenen, herrlich gelegenen Anlage empfangen.

Vorsitzender Martin Schneberger strotzt vor Stolz auf das, was im Vorfeld auf das große Event wieder geleistet wurde. Und mit 650 Nennungen für die insgesamt 34 Prüfungen, die von Freitag bis Sonntag angesetzt sind, ist Schneberger absolut nicht unzufrieden. „Eine recht gute Quote, trotz der Ferienzeit“, erklärt der RV-Chef.

18 Starter im M-Springen

Auf dem Programm stehen 13 Dressur- und 21 Springprüfungen. Bei der Dressur geht es bis zur Leistungsklasse L und bei den Springprüfungen bis zur Leistungsklasse M mit Siegerrunde. Die Turnierleitung obliegt Mareike Rumeney und Sophie Wahl. Die Wettbewerbe beginnen am Freitag mit den Springprüfungen für Jungpferde. Start ist um 12.30 Uhr mit einer Gewöhnungs-Spring-Leistungsprüfung. Springen der Klassen L und A folgen. Am Samstag müssen sowohl die Dressur- wie auch die Springreiter bereits um 8.30 Uhr in den Sattel. Dann stehen die Reitpferdeprüfung in der Dressur und die Hunterklasse beim Springen auf dem Programm.

Um 14.30 und 16.15 Uhr werden zwei Dressurprüfungen der Klasse A geboten. Auf dem Parcours der Springreiter messen sich die Reiterpaare um 13 Uhr bei der Prüfung der Klasse A und um 14.30 Uhr bei der Amateur-Stilspringprüfung Klasse L und dann um 15.30 Uhr bei der Springprüfung der Klasse L. Die Springprüfung Klasse M mit Sternchen um 17 Uhr verspricht der Höhepunkt des Samstags zu werden. Dafür liegen derzeit 18 Nennungen vor.

Gastgeber stellen insgesamt drei Mannschaften

Der Start der Wettbewerbe am Sonntag ist programmgemäß um 9 Uhr mit dem Stilspringen der Klasse A und dem Dressurreiterwettbewerb. Spannung ist zu erwarten bei den Mannschaftswettbewerben der Klasse A – sowohl bei der Dressur (ab 11.30 Uhr) wie auch bei den Springreitern (ab 13.30 Uhr). Die Mannschaftsergebnisse beider Kategorien, aber auch die Einzelergebnisse in der Klasse A fließen in die Bewertungen für die Bezirksmeisterschaften ein. Die Gastgeber starten in der Dressur mit einer und bei den Springen sogar mit zwei Mannschaften, informiert Schneberger, der selbst um reiterliche Ehren kämpfen wird.

Auch die allerjüngsten Reiter haben die Möglichkeit, sich zu präsentieren, im Pony-Führ-Zügel-Wettbewerb um 12 Uhr. Um 15 Uhr steht dann die Dressurprüfung der Klasse L auf dem Plan. Der Höhepunkt und Abschluss des Turnieres startet um 16 Uhr mit dem Springen der Klasse M mit Siegerrunde. Parcoursbauer Jochen Raschdorf wird es auch dann sicherlich gelingen, ein anspruchsvolles und faires Hindernisbild zu schaffen. Zum Turnier-Highlight werden bestimmt auch wieder zahlreiche Zuschauer den Springplatz säumen.