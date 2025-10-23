Wissener SV unter Zugzwang?
Schießmeister Müller: Brauchen eigentlich vier Punkte
Der dritte und vierte Wettkampftag führt die Siegstädter nach Sachsen-Anhalt. Während sich der WSV in einem Spiel in der Favoritenrolle sieht, weckt das andere böse Erinnerungen an den Heimwettkampf in der Vorsaison.

Es sind nicht nur die Buchstaben der Vereins-Kompaktform SVW beziehungsweise WSV, die die Luftgewehrmannschaften aus Wissen und Wieckenberg vereinen. Schützen und Verantwortliche beider Seiten pflegen ein freundschaftliches Verhältnis zueinander, das bei den Wettkämpfen in der 1.

