Disc-Golf-Turnier begeistert Scheibe fliegt sogar durchs Viadukt 16.02.2025, 18:26 Uhr

i Putten: Ein Spieler aus den Niederlanden wirft die Scheibe aus kurzer Distanz in den Korb. Lokalmatador Manuel Skär (rechts) ist bereits fertig und packt seinen Rucksack. Olaf Paare

Neue Sportarten erobern das Land: In Bad Sobernheim gab es ein Turnier im Disc-Golf. Dank der fest installierten Anlage neben der Dümmler-Halle können sich Interessierte dort auch jederzeit mal in dem Trendsport versuchen.

Viele Spaziergänger hielten am Bad Sobernheimer Barfußpfad und in den angrenzenden Parkanlagen inne und schauten den Sportlern interessiert über die Schulter. Näher dran geht kaum. Und beim Disc-Golf-Turnier in der Felkestadt gab es einiges zu entdecken.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen