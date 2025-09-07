Mit einer ungewöhnlich jungen Besetzung geht die stärkste Schach-Mannschaft des Kreises Birkenfeld in die Saison. Die 2. Rheinland-Pfalz-Liga ist eine Herausforderung, soll aber gehalten werden.

Ein historischer Erfolg liegt hinter den Schachfreunden Birkenfeld. Der erstmalige Aufstieg in die 2. Rheinland-Pfalz-Liga markiert einen Meilenstein in der Vereinsgeschichte und zugleich den Beginn eines neuen Kapitels. In der kommenden Saison steht das Team vor einer ebenso großen Herausforderung: dem Kampf um den Klassenerhalt.

„Als Aufsteiger werden wir meistens Außenseiter sein“, ist sich der Vereinsvorsitzende Mario Ziegler der Realitäten in der höheren Spielklasse bewusst, die für viele Spieler Neuland darstellt. „Hier treffen wir auf traditionsreiche Vereine mit teils langjähriger Ligazugehörigkeit. Aber genau das gibt uns auch die Chance, unbelastet und mit Mut an die Sache heranzugehen.“ Der Klassenerhalt ist das erklärte Saisonziel, und trotz der starken Konkurrenz glaubt man im Birkenfelder Lager fest an das Potenzial des Teams.

„Wir wollen unsere Talente fordern, aber nicht überfordern“

Jugendleiterin Svenja Samson

Was die Mannschaft aus der Nahe-Stadt besonders auszeichnet, ist ihr ungewöhnlich junges Alter. Bereits im Vorjahr waren mit Niklas Leyendecker (21 Jahre), Emil Bleisinger (20), David Schwarz und Milan Schneble (jeweils 17) vier Nachwuchstalente Stammspieler – ungewöhnlich für eine Liga, die traditionell von erfahrenen Spielern dominiert wird. Nun rücken mit Mirco Friedhoff (17) und Zixuan Zhuang (16) zwei weitere Eigengewächse in den Kader.

Die Philosophie des Vereins, konsequent auf die eigene Jugend zu setzen, trägt Früchte. „Wir wollen unsere Talente fordern, aber nicht überfordern“, so Jugendleiterin Svenja Samson und ergänzt: „Die Liga ist eine riesige Herausforderung, aber genau solche Erfahrungen braucht man, um als Spieler zu wachsen. Dass schon jetzt so viele Jugendliche in der ersten Mannschaft spielen, zeigt das Vertrauen, das der Verein in sie setzt.“

i Joachim Leiser bringt die so wichtige Erfahrung mit, um die Liga zu halten. Mario Ziegler

Neben den jungen Talenten stößt auch ein erfahrener Akteur zum Team: Joachim Leiser, vergangene Saison mit beeindruckenden sieben Siegen aus siebn Partien Topscorer der zweiten Mannschaft, wird künftig die erste Mannschaft an den Spitzenbrettern verstärken.

„Unser Ziel ist es, eine Generation junger Spieler aufzubauen, die über Jahre das Rückgrat des Vereins bildet.“

Svenja Samson

„Joachim ist ein echter Gewinn – nicht zuletzt wegen seines Ehrgeizes und seiner kämpferischen Einstellung“, charakterisiert Ziegler seinen zukünftigen Mannschaftskameraden, mit dem er bereits vor vielen Jahren in den saarländischen Ligen zusammen spielte.

Unabhängig vom Abschneiden in der anstehenden Spielzeit sehen die Verantwortlichen das Projekt „junge Erste“ als langfristigen Weg. Der Verein hat in den letzten Jahren viel in seine Nachwuchsarbeit investiert – mit Erfolg: Die Jugendabteilung wächst und Talente drängen zunehmend in die höheren Mannschaften. „Wir wissen, dass es Rückschläge geben kann“, so Samson. „Aber unser Ziel ist es, eine Generation junger Spieler aufzubauen, die über Jahre das Rückgrat des Vereins bildet.“

Die neue Saison beginnt für die Schachfreunde Birkenfeld am 21. September mit einem Auswärtsspiel beim SC Bellheim. Die Heimpremiere steigt am 26. Oktober gegen den SC Pirmasens.