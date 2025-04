Die letzten Figuren sind gezogen, die letzten Könige schachmatt gesetzt: Für die Schachfreunde Birkenfeld war es eine denkwürdige Spielzeit, die mit einer doppelten Meisterschaft endete. „Nach dem unglücklichen Abstieg im Vorjahr war der sofortige Wiederaufstieg unserer zweiten Mannschaft aus der Bezirksliga in die 2. Pfalzliga sehr wichtig“, so der Vereinsvorsitzende Mario Ziegler. Dieser Wiederaufstieg gestaltete sich zu einer Demonstration der Stärke: Neun Siege, 18:0 Punkte, fünf Zähler Vorsprung auf die Verfolger.

Wenig überraschend trumpften die Birkenfelder Spieler auch bei den Einzelergebnissen auf: Nachwuchstalent Mirco Friedhoff gelangen am Spitzenbrett makellose sechs Siege in sechs Partien, Sonderpreise für die besten Leistungen an ihren Brettern erzielten ferner Jaroslaw Szylman, Joachim Leiser (ebenfalls mit hundertprozentigem Ergebnis) und Michael Hippenstiel. Dass sich die dritte Mannschaft der Schachfreunde in der gleichen Liga erfolgreich im Abstiegskampf behaupten und mit Platz sieben die Klasse halten konnte, stellt für Ziegler einen weiteren großen Erfolg dar: „Durch den Klassenerhalt unserer dritten Mannschaft sind wir in der kommenden Saison von der 2. Pfalzliga bis zur Kreisklasse B in allen Ligen vertreten und können so unsere Spieler optimal einsetzen.“

„Dass es uns gelungen ist, trotz vieler Ausfälle und eines sehr ungünstigen Spielverlaufs im Derby noch ein Unentschieden mitzunehmen, hat uns für die letzten Saisonspiele viel Auftrieb gegeben“

Mario Ziegler

Noch wichtiger war die erstmalige Meisterschaft der ersten Mannschaft in der pfälzischen Eliteliga, der 1. Pfalzliga. Verbunden ist dieser Erfolg mit dem ersten Aufstieg in die Rheinland-Pfalz-Liga. Ein Schlüsselspiel stellte dabei das Derby gegen den SC Niedermohr-Hütschenhausen in der 7. Runde dar. „Hätten wir dieses Match verloren, hätten wir die Tabellenführung abgegeben. Dass es uns gelungen ist, trotz vieler Ausfälle und eines sehr ungünstigen Spielverlaufs noch ein Unentschieden mitzunehmen, hat uns für die letzten Saisonspiele viel Auftrieb gegeben“, sagte Ziegler.

Es folgte ein souveräner Heimsieg gegen den SC Ramstein-Miesenbach, sodass Birkenfeld mit zwei Punkten Vorsprung in die Schlussrunde gehen konnte. Hier geriet der Vergleich mit der starken Mannschaft des SC Schifferstadt noch einmal zu einem Härtetest, den die Schachfreunde letztlich mit 5:3 für sich entschieden. Erfolgreichste Punktesammler des Teams waren Mario Ziegler, Milan Schneble und Tim Biehl; Letzterer erhielt auch einen Brettpreis. Doch hebt Ziegler besonders die mannschaftliche Geschlossenheit hervor, bei der auch die Ersatzspieler eine entscheidende Rolle spielten.

Landesmeisterschaft der Jugend im Mai in Birkenfeld

Nach einer kurzen Pause in der Osterzeit werden die Planungen für die neue Saison aufgenommen werden. Hierbei soll der erfolgreich Weg, junge Talente in die höheren Mannschaften einzubauen, weiter verfolgt werden. Vorher stehen jedoch noch mehrere wichtige Turniere an: Zum Beispiel am 10. und 11. Mai die rheinland-pfälzische Jugendmannschaftsmeisterschaft in der Aula des Gymnasiums Birkenfeld.