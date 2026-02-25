In der 2. Schach-Bundesliga Nord steht der SC Remagen/Sinzig vor dem Meistertitel. Ein Remis gegen den Tabellenletzten genügt, um eine erfolgreiche Saison zu krönen.
Lesezeit 1 Minute
Ohne Druck kann der SC Remagen/Sinzig zur letzten Doppelrunde in der 2. Schach-Bundesliga Nord nach Hofheim am Taunus reisen. Schließlich ist der Mannschaft um Kapitän Peter Noras der Aufstieg bereits sicher. Dennoch wollen die Remagener sich auch den Meistertitel sichern, den ihm noch zwei Reserven von Erstligateams streitig machen können.