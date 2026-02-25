Bundesliga-Aufstieg ist sicher SC Remagen/Sinzig will Saison mit Meisterschaft krönen Alexander Thieme-Garmann 25.02.2026, 12:55 Uhr

i Der Aufstieg in die Bundesliga steht schon fest, sodass der SC Remagen-Sinzig (hier mit Peter Prohaszka) ohne Druck zum letzten Zweitligaspieltag nach Hofheim fahren kann. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

In der 2. Schach-Bundesliga Nord steht der SC Remagen/Sinzig vor dem Meistertitel. Ein Remis gegen den Tabellenletzten genügt, um eine erfolgreiche Saison zu krönen.

Ohne Druck kann der SC Remagen/Sinzig zur letzten Doppelrunde in der 2. Schach-Bundesliga Nord nach Hofheim am Taunus reisen. Schließlich ist der Mannschaft um Kapitän Peter Noras der Aufstieg bereits sicher. Dennoch wollen die Remagener sich auch den Meistertitel sichern, den ihm noch zwei Reserven von Erstligateams streitig machen können.







