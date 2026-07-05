Erfolgreiche Titelverteidigung SC Remagen holt deutsche Mannschaftsmeisterschaft Alexander Thieme-Garmann 05.07.2026, 14:42 Uhr

i Titel erfolgreich verteidigt - das Team vom SC Remagen/Sinzig. Mit Pokal: GM Pawel Teclaf, rechts davon GM Lukasz Cyborowski, GM Vassily Ivanchuk, GM Pawel Jaracz. Stefan Müllenbruck

Blitzschach der Extraklasse: Der SC Remagen/Sinzig triumphiert erneut bei der deutschen Meisterschaft mit nur einem Remis. Weltklassespieler Vassily Ivanchuk glänzt mit makelloser Bilanz.

Mehr als eindrucksvoll gewann der SC Remagen/Sinzig die deutsche Mannschaftsmeisterschaft im Blitzschach, die in Ettlingen südlich von Karlsruhe stattfand. Damit konnte der Erstliga-Aufsteiger seinen Titel vom Vorjahr verteidigen. In einem Teilnehmerfeld von 26 Teams erzielte das Remagener Quartett 24 Siege und gab nur ein Remis ab (49:1 Punkte).







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