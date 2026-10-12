Grundstein für Klassenerhalt? SC Remagen feiert starken Bundesliga-Saisonauftakt Alexander Thieme-Garmann 12.10.2026, 15:25 Uhr

i Großmeister-Neuzugang Shreyas Royal zeigte einen Einstand nach Maß und ließ die gegnerische Stellung nach dem Gewinn eines Zentrumsbauern kollabieren. Martin Gausmann

Der SC Remagen Sinzig startet überraschend stark in die Schach-Bundesliga. Mit Siegen gegen Deggendorf und Solingen sichert sich das Team wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Der Start in die Bundesligasaison 26/27 macht für den Aufsteiger SC Remagen Sinzig Hoffnung für die weiteren Aufgaben. So brachten die Heimspiele vom Wochenende drei annehmbare Ergebnisse. Zum Saisonauftakt in der Aula der IGS Remagen konnte man am Freitag die Mannschaft vom SV Deggendorf deutlich schlagen.







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