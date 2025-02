Heimspiele in der Bundesliga SC Heimbach-Weis will Abstiegskampf aufmischen Alexander Thieme-Garmann 20.02.2025, 00:00 Uhr

i Mit seinen zwei Punkten trug IM Jakub Kosakowski zuletzt wesentlich zum erfolgreichen Wochenende für den SC Heimbach-Weis/Neuwied bei. Alexander Thieme-Garmann

In der neunten und zehnten Runde der Schach-Bundesliga genießt der SC Heimbach-Weis/Neuwied Heimrecht. Zu Gast am Rhein sind die Strategen des TSV TU Dresden und der SF Bad Mergentheim. Vor allem die zweite Begegnung hat es in sich.

Ein Heimspiel-Wochenende steht dem Schacherstligisten SC Heimbach-Weis/Neuwied unmittelbar bevor. Am Samstagnachmittag erwarten die Strategen vom Rhein den USV TU Dresden im Berufsbildungswerk in Heimbach-Weis in der Stiftsstraße 1 (Beginn: 14 Uhr), am Sonntagmorgen trifft das Team von Kapitän Christian Fink an gleicher Stelle auf die Mannschaft der SF Bad Mergentheim (Beginn: 10 Uhr).

