Erfolg gegen Hamburger SK SC Heimbach-Weis startet gut in die Bundesliga

Zwar trat der FC St. Pauli am Rhein ohne seinen Superstar Magnus Carlsen aus Norwegen an, nahm aber trotzdem die Punkte mit an den heimischen Kiez. Dafür hatte sich der gastgebende SC Heimbach-Weis/Neuwied zuvor gegen den Hamburger SK durchgesetzt.

Mit einem Sieg und einer Niederlage startet der SC Heimbach-Weis/Neuwied in die Bundesliga-Saison. Die Bilanz kann sich durchaus sehen lassen, denn die Rheinländer waren vor heimischer Kulisse als Außenseiter in beide Begegnungen gegangen. Doch bereits im ersten Spiel gegen den Hamburger SK sorgte das Team von Kapitän Christian Fink für eine Überraschung, indem es die Hanseaten mit 4,5:3,5 denkbar knapp besiegte.







