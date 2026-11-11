Nach vier Punkten aus den ersten drei Saisonrunden reist der Schach-Bundesligaverein aus dem Kreis Neuwied in den Schwarzwald. Die Gegner haben es in sich. Es geht unter anderem gegen einen Liga-Favoriten und den Deutschen Meister der Vorvorsaison.
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Die Runden 4 bis 6 führen den SC Heimbach-Weis/Neuwied am zweiten Spielwochenende der Schachbundesliga in den Schwarzwald. Nach Baden-Baden reisen die Rheinländer mit vier Punkten an, die sie in den drei Kämpfen zuvor gesammelt und auf Tabellenplatz 5 katapultiert haben.