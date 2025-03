In Mülheim an der Ruhr fiel der SC Heimbach-Weis/Neuwied zwar in alte Muster zurück, doch das Team von Kapitän Christian Fink hat sein großes Ziel weiter fest im Blick. Klar ist aber auch, dass im Saisonendspurt kein Punkt verschenkt werden darf.

Mit einem Sieg und einer Niederlage kehrt Schacherstligist SC Heimbach-Weis/Neuwied vom Bundesligawochenende in Mülheim/Ruhr zurück. Damit knüpft das Team von Kapitän Christian Fink an die Gesetzmäßigkeiten seiner jüngsten Auftritte an. Danach siegt die Mannschaft samstags gegen einen favorisierten Gegner, klettert dadurch in der Tabelle, um tags darauf gegen einen Mitbewerber um den Klassenverbleib überraschend zu verlieren.

Erst Sahnetag, dann Niederlage

So verhielt es sich nun auch in den Begegnungen gegen den SK Kirchweyhe und den SV Mülheim Nord. Gegen die Niedersachsen erwischten die Rheinländer einen wahren Sahnetag. Mit 5,5:2,5 fiel das Duell eindeutig zugunsten der Fink-Truppe aus. Dabei ließ man keine einzige Niederlage an den Brettern zu. „Kirchweyhe war zwar nicht mit seinen besten acht Brettern angetreten, aber dasselbe galt auch für uns“, betonte der Kapitän. Hintergrund ist die zeitgleich an der rumänischen Schwarzmeerküste stattfindende Einzel-Europameisterschaft, an der auch viele Spieler teilnehmen, die bei Vereinen aus der Bundesliga gemeldet sind.

So mussten die Heimbach-Weiser mit dem kroatischen GM Leon Livaic auf ihr Spitzenbrett verzichten. Derweil wurde dieser von GM Martin Krämer gut vertreten, der in einem ausgeglichenen Doppelturmendspiel ein Remis erreichte. Ebenfalls remis, doch unspektakulärer, endeten die Partien an den Brettern zwei bis vier. Den Grundstein für den deutlichen Erfolg legte die untere Hälfte, wo drei von vier Partien gewonnen wurden.

„Wir werden keine Punkte einfach so herschenken.“

Christian Fink, Kapitän des SC Heimbach-Weis/Neuwied

Nach dem Sieg verbesserte sich das Team zwischenzeitlich auf Rang neun der Tabelle, womit man fünf Plätze vor einem Abstiegsrang rangierte. Allerdings konnte man die gute Platzierung am Folgetag nicht zementieren, denn der Kampf gegen den SV Mülheim Nord ging mit 3:5 verloren. Einzig der portugiesische GM Jorge Ferreira, der eine überragende Saison spielt, konnte sich erneut in die Siegerliste eintragen. Seine zwei Türme waren dem Turm und Läufer des Gegners auf Dauer einfach überlegen. So rücken die Heimbach-Weiser wieder in die Nähe der Abstiegszone und haben noch die Abschlussveranstaltung vor der Brust.

In einem Monat finden im bayrischen Deggendorf die letzten drei Runden statt, wobei das Team von Kapitän Fink auch auf den designierten Meister Düsseldorfer SK trifft. Da am Ende auch die Brettpunkte über den Verbleib im Oberhaus entscheiden können, wird Fink versuchen, auch gegen Düsseldorf das stärkste Team aufzubieten. „Wir werden keine Punkte einfach so herschenken“, gibt sich Fink kampfbereit.

Gutes EM-Ergebnis für GM Lodici

Inzwischen ist die Europameisterschaft mit einem deutschen Doppelsieg zu Ende gegangen. Europameister wurde GM Matthias Bluebaum vor GM Frederik Svane. Beide erzielten 8,5 Punkte aus elf Partien. Von den Heimbach-Weiser Teilnehmern belegte GM Lorenzo Lodici mit 7 Punkten einen guten 35. Platz von insgesamt 375 Teilnehmern.