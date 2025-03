Vom Tabellenbild dürfen sich die Schachstrategen des SC Heimbach-Weis/Neuwied nicht täuschen lassen, wenn sie am Wochenende in Mülheim an der Ruhr antreten. Die beiden Gegner Kirchweyhe und Mülheim Nord könnten sich als unangenehm erweisen.

Zur sechsten Doppelrunde reist Schacherstligist SC Heimbach-Weis/Neuwied am Wochenende nach Mülheim an der Ruhr. Dort treffen die SC-Strategen samstags auf den SK Kirchweyhe und tags darauf auf den Gastgeber, den SV Mülheim Nord.

Die Mannschaft aus Kirchweyhe verfügt über einen ausgeglichenen Kader, der sich größtenteils aus Spielern aus dem südosteuropäischen Raum speist. Das Team ist für jeden Gegner unangenehm, was der Blick auf die bisherigen Resultate unterstreicht. Mit Ausnahme des Duells gegen den Überflieger und designierten Meister Düsseldorfer SK gingen alle Begegnungen denkbar knapp aus, sodass es kaum möglich ist, eine Prognose für den bevorstehenden Kampf zu stellen. Vom Papier her sind die Rheinländer leichter Außenseiter. Indessen könnte die Truppe um Kapitän Christian Fink mit einem Sieg sogar an den Niedersachsen vorbeiziehen.

Schlusslicht ist nicht zu unterschätzen

Am Sonntag erwartet den SC Heimbach-Weis/Neuwied mit dem SV Mülheim Nord das Schlusslicht der Liga. Die Gastgeber trennen allerdings nur zwei Punkte vom rettenden Ufer. Angesichts ihres schweren Restprogramms sind sie zudem zum Siegen verdammt. Mit dem tschechischen Großmeister David Navara hat Mülheim einen Spieler der erweiterten Weltspitze in seinen Reihen. Auch an Brett Zwei sitzt kein Unbekannter. Immerhin ist GM Daniel Fridmann dreifacher Deutscher Meister und erzielte bei vergangenen Schach-Olympiaden als Teil der deutschen Nationalmannschaft hervorragende Einzelresultate.

Insofern spiegelt der aktuelle Tabellenplatz des Teams aus NRW beileibe nicht dessen Potenzial wider, sodass die Chancen auch hier verteilt sind. Vermutlich darf man in beiden Partien des Wochenendes mit einem engen Ausgang rechnen. In Anbetracht des schweren Saisonfinales, das für die Heimbach-Weiser noch das Aufeinandertreffen mit den beiden Erstplatzierten bereithält, wäre das Auffüllen des Punktekontos an diesem Wochenende ratsam.