Ein Sieg und eine Niederlage SC Heimbach-Weis/Neuwied hat Klassenverbleib im Blick Alexander Thieme-Garmann 13.02.2026, 08:13 Uhr

i Der slowakische Internationale Meister Martin Neugebauer steuerte zwei Remis für den SC Heimbach-Weis/Neuwied bei. Alexander Thieme-Garmann

Ein Sieg und eine Niederlage – mit dieser Bilanz trat Schach-Erstligist SC Heimbach-Weis/Neuwied die Rückreise aus Dresden an.

Mit einem Sieg und einer Niederlage kehrte der SC Heimbach-Weis/Neuwied aus Dresden zurück. Damit blieb der Schach-Erstligist seiner unsteten Linie treu. In der sächsischen Landeshauptstadt traf man im prächtigen Lingnerschloss mit den Schachfreunden Berlin und dem USV TU Dresden auf zwei Gegner, die in der Tabelle hinter den Rheinländern auf zwei der drei Abstiegsplätze rangierten.







