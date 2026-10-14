Zwei Siege aus drei Kämpfen SC Heimbach-Weis-Neuwied gelingt Traumstart zum Auftakt Alexander Thieme-Garmann 14.10.2026, 13:24 Uhr

i GM Pranav Anand gelangen bei seinem Einstand für den SC Heimbach-Weis-Neuwied zwei Siege und ein Remis. Sarah Nett

Dem SC gab gleich zu Beginn ein Signal in Richtung Liga: Dieses Jahr will man mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Nach zwei Siegen und einer Niederlage in den drei Kämpfen am Wochenende sind die Neuwieder geteilter Vierter.

Einen Traumstart erwischte der SC Heimbach-Weis-Neuwied zum Auftakt in die neue Schachbundesliga-Saison. Vor heimischer Kulisse gelang es dem Team um Kapitän Christian Fink, zwei Siege aus den drei Kämpfen vom Wochenende einzufahren. Lediglich dem amtierenden deutschen Meister SC Viernheim musste man sich geschlagen geben.







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