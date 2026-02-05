Schach-Bundesliga: Ein spannendes Wochenende wartet auf den SC Heimbach-Weis/Neuwied in Dresden. Vier Punkte im Rennen um den Klassenverbleib stehen auf dem Spiel.

Für Schach-Bundesligist SC Heimbach-Weis/Neuwied führt die Doppelrunde am Wochenende nach Dresden. Dort trifft man am Samstag (ab 16 Uhr) auf die Schachfreunde Berlin und tags darauf (ab 10 Uhr) auf den USV TU Dresden.

Für die Rheinländer ist es die Gelegenheit, im Kampf um den Klassenerhalt vier wichtige Punkte zu ergattern.