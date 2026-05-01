Finale in Berlin SC Heimbach-Weis/Neuwied bleibt erstklassig Alexander Thieme-Garmann 01.05.2026, 06:00 Uhr

i Der SC Heimbach-Weis/Neuwied wird auch in der kommenden Saison in der Bundesliga an den Start gehen. Nach einem spannenden Wochenende in Berlin haben die SCler Fakten schaffen können und den Klassenverbleib gesichert. Fink

Es war knapp und spannend, doch nach einem intensiven Wochenende in Berlin steht fest, dass der SC Heimbach-Weis/Neuwied auch in der kommenden Saison der Schachbundesliga erhalten bleiben wird.

Nach einem wahren Krimiwochenende in Berlin hat Schacherstligist SC Heimbach-Weis/Neuwied das „Wunder“ vollbracht. Im dreiteiligen Finale konnte das Team den Abstieg am Ende um Haaresbreite verhindern. Dabei waren die Vorzeichen für die Mission Klassenerhalt alles andere als Hoffnung verheißend.







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