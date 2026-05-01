Es war knapp und spannend, doch nach einem intensiven Wochenende in Berlin steht fest, dass der SC Heimbach-Weis/Neuwied auch in der kommenden Saison der Schachbundesliga erhalten bleiben wird.
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Nach einem wahren Krimiwochenende in Berlin hat Schacherstligist SC Heimbach-Weis/Neuwied das „Wunder“ vollbracht. Im dreiteiligen Finale konnte das Team den Abstieg am Ende um Haaresbreite verhindern. Dabei waren die Vorzeichen für die Mission Klassenerhalt alles andere als Hoffnung verheißend.